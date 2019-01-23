Головкин выиграл награду WBC по итогам 2018 года

"Боем года" признан поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил победителей в различных номинациях по итогам минувшего года, сообщает Sports.kz.

В одной из них выиграл казахстанский боксер Геннадий Головкин - его второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом был назван "Лучшим событием" 2018 года. Звания "Лучший боксер" удостоился абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинец Александр Усик. "Боем года" признан поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. "Канело" получил приз зрительских симпатий.

Бой Головкин - Альварес II прошел 15 сентября 2018 года в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца решением большинства голосов судей. Их первый поединок прошел там же за год до этого - он закончился скандальной ничьей.





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