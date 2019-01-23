Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Головкин выиграл награду WBC по итогам 2018 года

"Боем года" признан поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

Фото : sports.kz23 января 2019, 08:48

Всемирный боксерский совет (WBC) объявил победителей в различных номинациях по итогам минувшего года, сообщает Sports.kz.

В одной из них выиграл казахстанский боксер Геннадий Головкин - его второй бой с мексиканцем Саулем Альваресом был назван "Лучшим событием" 2018 года. Звания "Лучший боксер" удостоился абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе, украинец Александр Усик. "Боем года" признан поединок Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера. "Канело" получил приз зрительских симпатий.

Бой Головкин - Альварес II прошел 15 сентября 2018 года в Лас-Вегасе (США) и завершился победой мексиканца решением большинства голосов судей. Их первый поединок прошел там же за год до этого - он закончился скандальной ничьей.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты