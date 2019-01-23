Транспортная прокуратура РК за год остановила деятельность 142 перевозчиков

В итоге была приостановлена деятельность 139 автоперевозчиков и трех авиакомпаний.

В Главной транспортной прокуратуре подвели итоги работы за 2018 год, сообщает Zakon.kz.

Как отмечалось, в минувшем году усилия транспортных прокуроров были сосредоточены на обеспечении безопасности на всех видах транспорта, защите прав потребителей транспортных услуг, трудовых правах работников, а также экономических интересах государства.

В сфере обеспечения безопасности на транспорте приостановлена незаконная деятельность 139 автоперевозчиков и три авиакомпаний, эксплуатация 17 самолетов и 94 переоборудованных автобусов. В железнодорожной и авиационной сферах выявлены фиктивные дипломы у работников, от которых напрямую зависит безопасность.

"Прекращена незаконная практика взимания комиссионного сбора за возврат железнодорожных проездных билетов в размере тысячи тенге. По актам надзора погашена задолженность по заработной плате на сумму 146,9 млн тенге перед 3 900 работниками транспортной отрасли. Мерами реагирования взыскано 2,3 млрд тенге, в том числе в доход государства 1,9 млрд тенге", - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, пресечена деятельность организованной преступной группы по контрабандному ввозу в страну ювелирных изделий и антиквариата из США.

Осуждены члены ОПГ в составе 32 лиц, организовавшие незаконную миграцию граждан Узбекистана и Таджикистана, в том числе 14 военнослужащих пограничной службы КНБ и четыре сотрудника миграционной полиции.

Мерами профилактики достигнуто снижение особо тяжких преступлений на 58%, тяжких на 2%, средней тяжести на 9% и небольшой тяжести на 37%. В рамках программы цифровизации в электронном формате расследовалось 52 уголовных дела, из которых окончено 47, 5 - направлены в суд. Судами рассмотрено 1 105 уголовных дел в отношении 1 302 лиц.

К лишению свободы осуждены 84 лица. Количество внесенных апелляционных ходатайств возросло более чем в 3 раза по сравнению с 2017 годом. По результатам их рассмотрения исправлены ошибки судов по 33 делам в отношении 47 лиц. Исполнение уголовных штрафов составило 79% или 99,6 млн тенге, государству передано конфискованное имущество на 2,3 млрд тенге или 90%. По итогам заседания дан ряд поручений, а также определены задачи и приоритеты в деятельности транспортных прокуроров на текущий год.

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