Североказахстанцы сэкономят 700 млн тенге за счет снижения коммунальных тарифов

Это существенные средства - аким СКО.

Об этом сообщил аким СКО Кумар Аксакалов в ходе посещения энергетических предприятий Петропавловска, сообщает пресс-служба акима СКО.



По поручению главы государства в стране была проведена масштабная работа по снижению необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги. В результате в СКО снижены тарифы на все виды коммунальных услуг. Тариф на электрическую энергию снизился на 9,3 %. Также был понижен тариф на тепловую энергию. Тарифы на водоснабжение упали на 9 %, водоотведение на 3%, газоснабжение на 1,6%. Услуги по обслуживанию лифтов, КСК и вывозу твердых бытовых отходов подешевели на 5%. Что касается цен на уголь, то стоимость тонны твердого топлива стала ниже — от 800 до 3 тысяч тенге, в зависимости от марки угля.

"В целом, за счет снижения тарифов жители нашей области сэкономят свыше 700 млн.тенге в год. Это существенные средства. Теперь наша задача не допустить снижения качества предоставляемых услуг. В результате проведенной работы, этой зимой ситуация намного улучшилась в микрорайоне Береке. Там подключили новую тепломагистраль. Также мы видим улучшения в Рабочем поселке и в районе жд вокзала", - сказал Кумар Аксакалов.

В области потребителям создают все условия для оплаты коммунальные услуг. Это единая квитанция, оплата через личный кабинет. Скоро запустят мобильное приложение по оплате коммунальных услуг

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