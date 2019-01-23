В Казахстане предложили открыть центр изучения искусства беркутчи

Назарбаеву передали аманат от казахов Алтая.

На церемонии открытия Года молодежи с участием главы государства знаменитая девочка-беркутчи Айшолпан Нургаева попросила Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева открыть в стране центр по изучению искусства беркутчи, передает корреспондент Zakon.kz.

"Глубокоуважаемый Нурсултан Абишевич, я мечтала встретиться с вами и сегодня моя мечта сбылась. Простите, я немного волнуюсь, не каждый день встречаешься с Елбасы. Я одна из пяти миллионов казахов, живущих за пределами страны. Я выросла в Монголии, но никогда не забывала, что моя родная земля Казахстан. Сейчас я обучаюсь в школе "Нур-орда" в Астане. Фильм "Eagle Huntress", который прославил меня во всем мире, был показан в 30 странах. Благодаря этой картине во всем мире о традициях казахского народа", - сказал она.

По ее словам, искусство беркутчи ей впервые привил отец.

"В первый раз в возрасте восьми лет я приручила беркута. Для того, чтобы приручить беркута нужно большое мужество. Для меня было очень страшно брать птенца беркута. В 13 лет, я участвовала в конкурсе беркутчи и взяла первое место. В Астане и во многих городах страны хотелось бы открыть центры по развитию традиций казахского народа и особенно если откроется центр по изучению искусства беркутчи", - обратилась Нургаева к главе государства.

Также девочка-беркутчи передала ему от казахов Алтая аманат.

"Вы объявили нынешний год Годом молодежи, за что вам огромное спасибо. Пользуясь случаем, хотелось передать вам "аманат" от наших казахов в Алтае. Хотели бы пригласить вас к нам в Баян-Улгий, это было бы большим событием для них", - заключила она.

Оксана Скибан, Астана

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