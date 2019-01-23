ОСМС-2019: кто, как и сколько будет платить отчисления

Все средства, поступившие в Фонд медицинского страхования, в свою очередь, будут использованы для оплаты медицинских услуг.

В Фонде социального медицинского страхования по Астане рассказали, кто, как и сколько отчислений будет платить в 2019 году в рамках обязательного медицинского страхования, передает Zakon.kz.

Астанчане, уплачивающие единый совокупный платеж, смогут участвовать и получат медицинское обеспечение в полном объеме после введения ОСМС.

Единый совокупный платеж: кто и сколько будет платить?

С января 2019 года в стране ввели новую платежную систему - единый совокупный платеж (ЕСП). ЕСП объединяет четыре платежа в один: индивидуальный подоходный налог, обязательные пенсионные взносы, взносы в Фонд социального медицинского страхования и Государственный фонд социального страхования. Данная платежная система предназначена для таких категорий как работники личного подсобного хозяйства, неоплачиваемые работники семейных предприятий и предприниматели, не имеющие работников. То есть столичные самозанятые граждане смогут участвовать в системе обязательного социального страхования, оплачивая единый совокупный платеж (ЕСП).

Размер ЕСП: для городов республиканского значения – 1 МРП, для других населенных пунктов (район, село и т.д.)- 0,5 МРП.

Какова сумма взноса в текущем году?

В 2019 году столичные работодатели будут платить взносы медстрахования за счет собственных средств в размере 1,5% от дохода работника. Нужно учитывать, что существует также ограничение по платежу: если гражданин получает заработную плату, превышающую минимальную заработную плату более чем в 10 раз, выплачивается взнос только по 10-кратному минимальному размеру заработной платы.

Сколько будут платить работодатели и другие граждане с 2020 года?

Столичные работодатели продолжат платить за своих сотрудников отчисления и начнут делать взносы за работников: 2 % от доходов за счет работодателя, а также 1% от доходов за счет средств работника.

Индивидуальные предприниматели за себя будут платить 5% от 1,4-кратного размера минимальной заработной платы на соответствующий финансовый год.

А государство с 2020 года будет платить взносы за 13 категорию граждан. Это - дети, пенсионеры, в том числе участники и инвалиды Великой Отечественной войны, многодетные матери, неработающие беременные женщины, мамы в декрете, инвалиды и люди, ухаживающие за детьми-инвалидами, зарегистрированные безработные, воспитанники интернатов, студенты, лица, которые находятся в изоляторах и заключении, неработающие оралманы.

Лица, самостоятельно оплачивающие взносы в фонд медицинского страхования, то есть не имеющие официальной регистрации, с 2020 года платят 5% от МЗП в месяц.

Все средства, поступившие в Фонд медицинского страхования, в свою очередь, будут использованы для оплаты медицинских услуг, оказываемых медицинскими учреждениями Астаны.

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