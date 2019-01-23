В рамках Года молодежи в Туркестанской области проведут ряд масштабных мероприятий

Торжественную церемонию открытия Года молодежи в прямом эфире смотрели и в Туркестанской области.

23 января глава государства Нурсултан Назарбаев дал старт Году молодежи в Казахстане. Торжественную церемонию открытия Года молодежи в прямом эфире смотрели и в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Отметим, в настоящее время в Туркестанской области проживает более 500 тыс. молодых людей, в том числе в городах - 86 416 человек (17,3%), в сельской местности – 414 953 человека (82,7%). 57 672 студента получают образование в двух высших и 66 средних специальных учебных заведениях. Кроме того, на сегодня в 45 общежитиях проживают 8553 студента. Это 15% от общего числа студентов.

Наряду с этим, 9 313 молодых людей обучаются по программе "Серпін-2050". Это более 50% молодежи, обучающихся в республике в рамках данной программы. Более того, в 2018 году в рамках программы "Серпін-2050 " обучение закончили 440 молодых людей. Из них 63,3% трудоустроены на постоянную работу. Ежегодно в рамках программы "Жасыл ел" 1275 молодых людей поэтапно вовлекают к работам по озеленению. Вместе с тем, в рамках проекта "С дипломом - в село" трудоустроено 913 молодых специалистов, 314 обеспечены жильем.

Также, в соответствии с указом главы государства, в целях социальной поддержки молодежи в этом году создан "Туркестанский молодежный строительный отряд" для привлечения более 500 безработных граждан из районов и городов к строительным работам в городе Туркестане, ведутся переговоры с подрядными компаниями.

Помимо этого, в соответствии с поручением главы государства создано региональное военно-патриотическое молодежное движение "Жас Сарбаз".

Стоит отметить, что к Году молодежи, начиная с марта месяца и до конца текущего года, будут организованы специальные мероприятия по привлечению сельской молодежи в Туркестан, в рамках которых организуют более 1000 культурно-спортивных мероприятий.

Кроме того, в 2019 году планируется проведение ряда международных мероприятий, таких как Конгресс тюркской молодежи и Форум молодежи Центральной Азии.

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