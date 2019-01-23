Чемпион UFC хочет поединок с Альваресом ради денег

Вудли готов драться по правилам бокса.

Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли заявил о желании провести бой с обладателем боксерских поясов в среднем весе по версиям WBC и WBA (Super) мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (51-1-2, 35 КО), пишет "Чемпионат".

Он отметил, что не против провести поединок по правилам бокса.

"Я определенно не прочь выступить в боксе, хочу подраться с кем-то из лучших боксеров, например с "Канело". Это ведь большие деньги, сколько он зарабатывает, 365 миллионов? Буду рад забинтовать руки и подраться с ним", - сказал Вудли в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Следующий бой в UFC Тайрон проведет 2 марта в Лас-Вегасе против Камару Усмана. Альварес 4 мая встретится в объединительном поединке с чемпионом IBF в среднем весе Дэниэлом Джейкобсом.

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