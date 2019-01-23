В Греции скоро родится новый тип "ребенка от трех родителей"

Три года назад мир потрясла сенсационная новость: в одной из мексиканских клиник родился ребенок, зачатый не двумя, а тремя родителями — двумя мамами и одним отцом.

Испанские генетики провели первую в мире операцию по зачатию очередной версии "ребенка от трех родителей", которая позволила бесплодной 32-летней жительнице Греции стать будущей матерью. О первых итогах операции рассказывает университет Барселоны, передает РИА Новости.

"Несмотря на то что мы используем гаметы от одного мужчины и двух женщин, ядерная ДНК будущего ребенка, от которой зависят все его черты, наследуется только от биологической матери, как при нормальном оплодотворении. От яйцеклетки второй женщины остается лишь ее митохондриальная ДНК, содержащая 37 генов, или один процент генома", — заявил Нуно Коста-Борхес (Nuno Costa-Borges), научный директор компании Embryotools.

Три года назад мир потрясла сенсационная новость: в одной из мексиканских клиник родился ребенок, зачатый не двумя, а тремя родителями — двумя мамами и одним отцом. Позже аналогичную процедуру провели в одной из клиник Украины, где нет запретов на подобные генетические эксперименты.

Эта процедура, разработанная командой советско-американского генетика Шукрата Миталипова во время опытов на обезьянах в 2009 году, по сути напоминает клонирование. Ученые извлекают ядро оплодотворенной яйцеклетки и переносят его в донорскую яйцеклетку, ядро которой предварительно удаляется.

Это позволяет избавиться от дефектных митохондрий (клеточных энергостанций), которых заменяют соответствующие части клетки второй матери. Таким образом, младенец окажется защищен от целого ряда тяжелых генетических заболеваний, таких как синдром Ли, при развитии которого пациент постепенно теряет контроль над телом и умирает от удушья.

По словам Коста-Борхеса, процедуру можно проверить на практике, только если яйцеклетка и сперматозоиды, от которых ребенок наследует генетический материал, способны слиться и начать нормально делиться хотя бы на первых этапах развития зародыша.

Недавно испанские ученые экспериментировали на мышах, помогая британским генетикам готовиться к проведению первой легальной процедуры такого рода на территории Европы. Они случайно выяснили, что таким образом можно бороться с различными формами женского бесплодия, когда яйцеклетка еще может слиться со сперматозоидом, но теряет способность к нормальному делению.

Эта идея показалась им очень перспективной, но сразу же возникла проблема — такие клинические эксперименты запрещены в Испании и большинстве других стран ЕС. Но два года назад генетики нашли выход из ситуации, заручившись поддержкой правительства Греции и 30-летней бесплодной женщины, согласившейся поучаствовать в опытах.

Сейчас она находится на последнем триместре беременности, и в ближайшее время, как надеются генетики, у нее родится здоровый мальчик. Такие же процедуры начаты и для восьми других женщин: ученые уже собрали эмбрионы, но еще не имплантировали их в утробу будущих рожениц.

Как подчеркивают барселонские генетики, эта процедура вряд ли получит широкое распространение в медицинской практике, поскольку для нее нужны очень квалифицированные специалисты и особые лабораторные условия. Тем не менее, успешное рождение первого ребенка откроет дорогу для нового способа борьбы с бесплодием.

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