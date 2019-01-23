Браконьеры действуют в сговоре с госорганами – мажилисмен

По мнению депутата, в Казахстане закон слишком лоялен к браконьерам.

Депутат Мажилиса Роман Ким считает, что закон в Казахстане лоялен к браконьерам, и гибель инспектора Карагандинского пункта объединения "Охотзоопром" Ерлана Нургалиева и нанесение тяжких телесных повреждений второму инспектору Петру Ницыку браконьерами в Нуринском районе Карагандинской области тому подтверждение. Свое мнение он озвучил на пленарном заседании Мажилиса, передает Zakon.kz со ссылкой на "Казахстанскую правду".

Также он считает, что аналогичные дела "волокитятся" и затем закрываются без соответствующих мер воздействия к нарушителям, что свидетельствует о том, что браконьеры действуют в сговоре с сотрудниками соответствующих госорганов. С соответствующем депутатским запросом он выступил на пленарном заседании Мажилиса.

По его мнению, в данном трагическом случае обращает на себя внимание наглость и жестокость браконьеров, напавших на представителей государства, выполнявших свои служебные обязанности.

"По данным статистики, за период с 2014 по 2018 годы количество возбужденных уголовных дел по фактам браконьерства увеличилось более чем в 2 раза, а возмещение ущерба увеличилось в 20 раз. Вместе с тем, необходимо отметить, что значительный процент возбужденных уголовных дел или прекращается, или их расследование необоснованно затягивается, а суды как правило ограничиваются максимально мягким наказанием для нарушителей. В настоящее время только за период 2014-2016 годы насчитывается 144 таких дела. Анализ правоприменительной практики свидетельствует о ее лояльности к браконьерам", - констатирует депутат.

По его словам, ситуация, сложившаяся в этой сфере, напоминает сводку военных действий.

"Необходимо обратить внимание на факты посягательств на жизнь инспекторов природоохранных структур при исполнении ими служебных обязанностей. (...) Вирус браконьерства и вседозволенности со стороны нарушителей охватил все регионы страны", - отметил Роман Ким.

По его информации, грубейшие факты браконьерства отмечаются во многих регионах республики.

"Так, в Западно-Казахстанской области охотинспекторы выявляют многочисленные факты одномоментного отстрела большого числа сайгаков по 30, 40, 100 голов. Имеют место факты задержания браконьеров с партиями по 18, 80 и более отпиленных рогов. Сложилась порочная практика, когда по завершению рассмотрения уголовного дела, суды не выносят решения по конфискации транспортных средств и оружия браконьеров, что позволяет им вновь продолжать свою преступную деятельность", - констатировал мажилисмен.

Он также подчеркнул, что причинами прекращения и "заволокичивания" дел являются безнаказанность и недобросовестное исполнение своих обязанностей сотрудниками органов внутренних дел и другими должностными лицами.

"Так, 5 марта 2017 года за незаконный отстрел пяти косуль охотинспекторами был задержан житель Карагандинской области Фомитов. Управление дознания ДВД Карагандинской области по данному факту, имея явные улики преступления, возбудило уголовное дело. Однако, оно расследовалось 14 месяцев, при этом были утрачены вещественные доказательства, а 22 мая 2018 года дело было и вовсе прекращено", - привел пример депутат.

Как он отметил, зачастую сотрудники органов, призванных осуществлять контроль в этой сфере, сами являются соучастниками правонарушений.

"Нет уверенности, что полицией могут быть приняты адекватные меры по противодействию браконьерства, если в той же Карагандинской области недавно произошел вопиющий факт - задержали участкового инспектора полиции Улытауского РОВД капитана Маргулана Бралинова, у которого в сарае было обнаружено 12 туш отстрелянных сайгаков. Также вызывает сомнение объективность проводимых экспертиз, так в Карагандинской области частный эксперт - Копбаев в двух случаях дал заключение, что две туши горных архаров, отстреленных браконьерами, являются домашними животными. Он же, проводя экспертизу видеозаписи, на которой был зафиксирован явный факт отстрела и разделки рогача сайгака с фиксацией лиц браконьеров, дал заключение, что нет возможности определить, какое животное было забито. В третьем случае Копбаев утратил вещественные доказательства в виде 38 рогов сайгаков. Все 4 уголовных дела по факту браконьерства были прекращены, якобы, из-за отсутствия доказательств. ОВД Нуринского района в отношении эксперта Копбаева возбудило уголовное дело, которое по непонятным причинам было также прекращено. А где спрашивается позиция вышестоящих органов внутренних дел и природоохранной прокуратуры Карагандинской области? Подобные ляпы наблюдаются и у других экспертов", - считает депутат.

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