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Глава отдела земельных отношений Актюбинской области попался пьяным за рулем

Его проступок был рассмотрен на Совете по этике.

Фото : АДГСПК Актюбинской области24 января 2019, 00:09

Руководителя отдела земельных отношений Алгинского района Актюбинской области привлекут к дисциплинарной ответственности за вождение автотранспорта в нетрезвом виде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК по региону.

Дело госслужащего было рассмотрено на Совете по этике департамента АДГСПК по Актюбинской области.

Руководитель отдела земельных отношений Ескендир Бекиш был задержан полицейскими в нетрезвом виде за рулем личного автомобиля на трассе Актобе-Астрахань.

"Я был в гостях у сестры, был кудалык, выпили, возвращались домой. Свою вину признаю", - сказал на заседании совета Ескендир Бекиш.

Рассмотрев дело, члены Совета отметили опасность вождения автомашины в нетрезвом виде для других участников дорожного движения и приняли решение рекомендовать акиму района вынести дисциплинарное взыскание в виде неполного служебного соответствия провинившегося.


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