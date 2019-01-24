Instagram лишил Николаса Мадуро президентского статуса

о же самое произошло с профилем политика в Facebook.

Instagram лишил аккаунт избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро официального статуса, передает Lenta.ru.

Социальная сеть убрала с аккаунта Мадуро голубую галочку - значок, подтверждающий подлинность страницы. То же самое произошло с профилем политика в Facebook.

У Instagram-аккаунта лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя президентом Венесуэлы, напротив, есть знак верификации.

Оба политика в описании страницы в Instagram указали, что являются президентами Венесуэлы.

23 января Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу. Он заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил США в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа, чтобы покинуть Венесуэлу.

Акции протеста проходят в 61-ю годовщину Январского восстания в Каракасе - свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру.

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