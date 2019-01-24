Алматы популярен среди туристов из Китая и Индии

Власти Алматы рассказали, какие меры позволили сделать Алматы притягательным для иностранных туристов.

Итоги и перспективы развития туристической отрасли Алматы обсудили в акимате южной столицы в четверг, передает Sputnik.

По мнению спикеров мероприятия, сегодня в южной столице активно развиваются все направления, касающиеся туристской индустрии.

Одним из перспективных источников дохода экономики любого города и страны является развитие въездного и внутреннего туризма. Это касается и благоустройства горного кластера, общественного транспорта, системы общественного питания, продвижения туристских возможностей мегаполиса на международном уровне.

Как заявил заместитель руководителя управления туризма акимата города Алматы, 50% процентов всех зарубежных туристов, приезжающих в Казахстан, посетили Алматы. Это стало возможным благодаря, к примеру, 72-часовому безвизовому режиму для граждан Китая и Индии, следующих транзитом через международный аэропорт Алматы. С апреля 2018 года южную столицу посетили 10,5 тысячи граждан Китая и 2,5 тысячи жителей Индии.

По словам спикера, единовременно могут разместиться в Алматы 18 тысяч 380 гостей.

"Количество туристов в Алматы за 2018 год увеличилось на 11 % по сравнению с данными годом ранее. В этом году будет впервые разработана государственная программа по развитию туризма до 2023 года. Главным индикатором программы будет являться увеличение доли туризма относительно ВВП до 8 % ", — заявил Маргулан.

По результатам сегодняшней встречи была создана рабочая группа по продвижению бренда Алматы, в состав которой вошли представители городской администрации, туристских ассоциаций и городские активисты.

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