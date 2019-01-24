Рекордная сумма. В СКО на ремонт автодорог выделено 37 млрд тенге

Планируется отремонтировать 705 км автомобильных дорог.

Такую цифру озвучил глава региона Кумар Аксакалов на заседании акимата СКО. На заседании подвели итоги социально-экономического развития области за 2018 год, передает пресс-служба акима СКО.



В Северо-Казахстанской области ежегодно увеличивается финансирование ремонта дорог. За последние три года в области было отремонтирована 1900 километров автодорог. В 2018 году на ремонт 675 км дорог направили 33 млрд.тенге.

В 2019 году планируется отремонтировать 705 км автомобильных дорог. На эти цели выделено рекордная сумма.

"В этом году на ремонт дорог направим 37 млрд.тенге. Для сравнения могу назвать сумму, которая была выделено в 2017 году. Она составляла 21 млрд.тенге. Существенная разница. Раньше на дороги такие суммы никогда не выделялись", - заметил Кумар Аксакалов.

Стоить подчеркнуть, за последние 3 года ремонт дорог охватил 128 населенных пунктов где проживают более 62 тыс. жителей.

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