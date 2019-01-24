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Травматизм в Казахстане снизился на 22% за пять лет

В прошлом году на производстве погибло 220 человек, что на 9,8% ниже показателя 2017 года.

Фото : arnapress.kz24 января 2019, 16:25

Комплексные меры, принимаемые в сфере охраны труда, позволили сохранить положительную динамику по снижению производственного травматизма. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РК, передает Zakon.kz.

"Так, за последние 5 лет травматизм снижен на 22%. В 2018 году в результате несчастных случаев пострадало 1 568 человек, что на 6,6 % ниже показателя аналогичного периода 2017 года", - говорится в сообщении.

Всего в прошлом году на производстве погибло 220 человек, что на 9,8% ниже показателя 2017 года.


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