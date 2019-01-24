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Акима Шымкента будет назначать Президент

Также изменения коснулись реестра должностей политических и административных государственных служащих и некоторых других указов Президента.

Фото : Открытые источники24 января 2019, 18:57

Аким города Шымкента будет назначаться главой государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан".

В перечень должностей политических государственных служащих и иных лиц, назначаемых Президентом Казахстана, внесли должность акима Шымкента. В список также входят акимы Астаны, Алматы и регионов Казахстана.

Заместителей акима Шымкента сможет назначать аким города. Начальников департамента полиции Шымкента – министр внутренних дел.

Также изменения коснулись реестра должностей политических и административных государственных служащих и некоторых других указов Президента.

Приложение к указу можно посмотреть здесь.


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