Акима Шымкента будет назначать Президент
Также изменения коснулись реестра должностей политических и административных государственных служащих и некоторых других указов Президента.
Аким города Шымкента будет назначаться главой государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Президент подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан".
В перечень должностей политических государственных служащих и иных лиц, назначаемых Президентом Казахстана, внесли должность акима Шымкента. В список также входят акимы Астаны, Алматы и регионов Казахстана.
Заместителей акима Шымкента сможет назначать аким города. Начальников департамента полиции Шымкента – министр внутренних дел.
Также изменения коснулись реестра должностей политических и административных государственных служащих и некоторых других указов Президента.
Приложение к указу можно посмотреть здесь.
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