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Министр обороны Венесуэлы поддержал Мадуро

Он назвал происходящее госпереворотом.

Фото : Открытые источники24 января 2019, 22:34

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино поддержал действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.

Падрино заявил, что Мадуро остается легитимным президентом страны, а оппозиция пытается совершить государственный переворот. Он добавил, что США и другие государства все это время вели экономическую войну против Каракаса.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, приуроченные к 61-й годовщине Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран.

После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу. США отказались это делать, сославшись на то, что их попросил остаться легитимный временный президент страны Хуан Гуайдо.

Владимир Падрино — один из близких соратников Мадуро. В 2016 году лидер Венесуэлы назначил министра обороны ответственным за экономическое благосостояние страны: предполагалось, что контроль армии за оборотом денег и товаров позволит справиться с дефицитом и бедностью. Эта мера не увенчалась успехом.

Источник: Lenta.ru

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