Министр обороны Венесуэлы поддержал Мадуро
Он назвал происходящее госпереворотом.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино поддержал действующего президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает Reuters.
Падрино заявил, что Мадуро остается легитимным президентом страны, а оппозиция пытается совершить государственный переворот. Он добавил, что США и другие государства все это время вели экономическую войну против Каракаса.
23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста, приуроченные к 61-й годовщине Январского восстания в Каракасе — свержения генерала Маркоса Переса Хименеса, который установил в стране военную диктатуру. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и принес присягу. Его полномочия признал президент США Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран.
После этого избранный президент Николас Мадуро обвинил Вашингтон в попытке государственного переворота. Он разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу. США отказались это делать, сославшись на то, что их попросил остаться легитимный временный президент страны Хуан Гуайдо.
Владимир Падрино — один из близких соратников Мадуро. В 2016 году лидер Венесуэлы назначил министра обороны ответственным за экономическое благосостояние страны: предполагалось, что контроль армии за оборотом денег и товаров позволит справиться с дефицитом и бедностью. Эта мера не увенчалась успехом.
Источник: Lenta.ru
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