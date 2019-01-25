Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

США отзывает дипломатов в Венесуэле

Такое решение было принято для обеспечения безопасности сотрудников.

Фото : Carlos Garcia Rawlins / Reuters25 января 2019, 07:01

США отзывают часть дипломатического персонала из посольства в Каракасе, передает Lenta.ru.

Домой вернется только часть тех, кто не отвечает за особо важную деятельность. Само посольство продолжит работать. В Госдепартаменте подчеркнули, что такое решение было принято для обеспечения безопасности сотрудников.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении закрыть посольство и все консульства страны в США. До этого он обвинил США в попытке государственного переворота, разорвал все дипломатические отношения с американским правительством и дал представителям страны 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу.

23 января в Венесуэле начались массовые акции протеста. Во время митинга в столице лидер оппозиции и спикер парламента страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и заявил, что будет исполнять обязанности главы государства при поддержке вооруженных сил, чтобы провести свободные выборы. Его полномочия признал Дональд Трамп, а также власти Аргентины, Канады, Перу, Колумбии и других стран. Россия отказалась это сделать.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты