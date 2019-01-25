Адвокат: Дело об изнасиловании 16-летнего подростка должен расследовать спецпрокурор

По мнению Айман Умаровой, в УВД Сарыагашского района работают некомпетентные следователи, так как это уже не первый факт насилия.

Правозащитница Айман Умарова просит Генеральную прокуратуру Казахстана обратить внимание на дело об изнасиловании 16-летнего подростка в селе Абай Туркестанской области, передает Zakon.kz.

"Я прошу генерального прокурора, чтобы дело об изнасиловании 16-летнего мальчика забрали в спецпрокуратуру. Дело должно быть расследовано специальным прокурором, а не Департаментом полиции Туркестанской области", - сказала Айман Умарова.

По ее мнению, в УВД Сарыагашского района работают некомпетентные следователи, так как это уже не первый факт насилия.

"Самым возмутительным фактом является то, что дела, расследовавшиеся в последние годы в селе Абай Туркестанской области, вели одни и те же следователи. Практика показывает, что эти следователи не были нацелены на раскрытие и восстановление справедливости, а наоборот, чтобы, по возможности, закрыть дело, прекратить уголовное преследование. После 16 марта 2018 года, когда мы выступили в СМИ по факту изнасилования 7-летнего мальчика, все следователи, начальники следователей, заместитель начальника отдела полиции в один голос утверждали, что насилия не было", - рассказал юрист из Туркестанской области Курмангазы Мусир.

10 января 2019 года в специализированном межрайонном уголовном суде Туркестанской области завершился суд по этому делу. Насильника приговорили к 7 годам лишения свободы.

"В делах об изнасиловании 7-летнего мальчика и 16-летнего подростка в селе Абай фигурируют одни и те же фамилии следователей. Почему в МВД не обращают на это внимание? Возможно, прямо сейчас кто-то к этим же следователям обращается с заявлением о насилии, а эти следователи делают все, чтобы мы не узнали об этом", - высказался Курмангазы Мусир.

Возвращаясь к инциденту с 16-летним подростком, Айман Умарова рассказала некоторые новые сведения.

"25 января мне позвонила супруга мужчины, который был запечатлен на видео, по крайней мере, она представилась супругой. Она задала вопрос, почему я опубликовала это видео. Якобы ее муж тогда встречался с девушкой. Я ответила, что у меня помимо этого видео есть аудиозаписи, где он договаривался о встрече с этим парнем. Но я не могу их опубликовать, потому что там называются имена. У меня возник вопрос, почему она ко мне звонит? Ее супруг значит узнал себя на этом видео, несмотря на то, что лицо было закрыто. Эта женщина говорит, что ее муж сам стал жертвой", - возмутилась Айман Умарова.

15 января в сети появилось видео предполагаемого насильника 16-летнего подростка, которого родители мальчика поймали с поличным.

Асема Тунгушбаева

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