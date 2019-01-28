Стало известно о тайных переговорах с военными для отстранения Мадуро

Лидер оппозиции отметил, что перед своим провозглашением он встречался с несколькими сенаторами США.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, ведет тайные переговоры с военными и чиновниками для отстранения действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом Гуайдо рассказал изданию The Washington Post, передает Lenta.ru.

По его словам, это деликатный вопрос, связанный с личной безопасностью. "Мы встречаемся с ними, но осторожно", - добавил Гуайдо.

Лидер оппозиции также отметил, что перед своим провозглашением он встречался с несколькими сенаторами США.

26 января сообщалось, что США несколько недель разрабатывали секретный план по поддержке венесуэльской оппозиции. Отмечалось, что спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом после звонка американского вице-президента Майка Пенса, обещавшего ему признание Вашингтона.

Агентство Associated Press со ссылкой на свои источники сообщило, что Гуайдо тайно ездил в США, а также в латиноамериканские страны.

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