Гуаидо попросил Лондон не возвращать Мадуро золото

Венесуэла хранит в Банке Англии золото на сумму в примерно 1,3 миллиарда долларов.

Лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо, объявивший себя временным президентом страны, попросил власти Великобритании помешать действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро получить доступ к запасам золота. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, он написал письмо британскому премьер-министру Терезе Мэй и президенту Банка Англии Марку Карни. В нем Гуайдо попросил их не возвращать Каракасу золото или деньги за него. "Если деньги будут переведены, (...) их использует незаконный и клептократический режим Николаса Мадуро для репрессий и жестокого обращения с венесуэльским народом", — говорится в письме.

Агентство отмечает, что Венесуэла хранит в Банке Англии золото на сумму в примерно 1,3 миллиарда долларов. При этом в организации не комментируют такую информацию, ссылаясь на конфиденциальность данных клиентов.

Потеря золота станет серьезным ударом по финансовой системе страны и подорвет ее способность получать твердую валюту, необходимую для импорта товаров, пишет Reuters. В настоящее время в стране ухудшается экономический кризис, гиперинфляция приближается к 2 миллионам процентов в год.

26 января Гуайдо указал на то, что не допустит новых злоупотреблений и воровства денег на еду, лекарства, а также на будущее детей.

В тот же день сообщалось, что банк Англии отказал правительству Венесуэлы в возвращении иностранных золотых активов. На решение Лондона повлияла позиция Вашингтона, призывавшего британскую сторону помочь "отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов". Отмечалось, что хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле 8 миллиардов долларов в иностранных резервах.

Гуайдо провозгласил себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января — Австралия. Мадуро отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.

Источник: Lenta.ru

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