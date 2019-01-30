488 тысяч казахстанцев нашли работу в 2018 году

Президент обратил внимание правительства на то, что проблему самозанятых давно можно было решить, занявшись ею персонально.

488 тысяч человек были трудоустроены в 2018 году по программе "Енбек". Об этом на расширенном заседании правительства РК с участие главы государства рассказал заместитель премьер-министра РК Ерболат Досаев, передает корреспондент Zakon.kz.

"На реализацию государственной программы "Енбек" в 2018 году было выделено 11 млрд тенге. Участниками госпрограммы стали 616 тысяч человек, трудоустроены 488 из 371 на постоянные рабочие места. С 1 января 2018 года запущена единая электронная биржа труда подключены все 200 государственных и 51 частное агентство занятости в стране", - отчитался он перед президентом.

По его словам, длительность процесса трудоустройства населения сократилась вдвое. С одного месяца до 2 недель. Услугами биржи воспользовались более 95 тысяч работодателей, трудоустроено почти 550 тысяч соискателей.

"Во исполнение вашего поручения из 2,7 млн самозанятых граждан актуализирован статус по 1 млн 800 тысячам человек, по оставшимся 900 тысяч человек работа будет продолжена и завершится до конца текущего года" - заключил он.

Президент обратил внимание правительства на то, что проблему самозанятых давно можно было решить, занявшись ею персонально.

Татьяна Ковалева, Астана

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