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Назарбаев утвердил базовые критерии эффективности работы правительства в 2019 году

Один из критериев - стабильный рост экономики.

Фото : Kremlin.ru30 января 2019, 14:16

Нурсултан Назарбаев утвердил базовые критерии эффективности работы правительства в 2019 году согласно стратегическому плану развития Казахстана до 2025 года. Об этом он сообщил на расширенном заседании правительства, передает корреспондент Zakon.kz.

"Первое - обеспечить стабильный рост экономики. 4% сегодня может быть - да. Но чтобы войти в 30-ку (развитых стран мира – от авт.), читайте иногда программу 2050, там сказано 5%. Чтобы достичь 30 лучших государств - не менее 5%. Надо к этому двигаться. Что для этого в каждой отрасли, каждой области надо делать? Надо думать", - обратился глава государства к чиновникам.

Второй критерий – доведение доли малого и среднего бизнеса в ВВП страны в 2019 году до 28,2%.

"Обеспечить рост объема несырьевых товаров и услуг до 24,7 млрд долларов, производительность труда - на 12,3% к уровню 2016 года, инвестиции - до 16,8% к ВВП. Вот такая задача, исходя из программы Казахстан 2025", - пояснил президент.

В рамках инклюзивной модели роста он отметил необходимость повышение среднедушевых реальных доходов населения до 6% к уровню 2016 года.

Татьяна Ковалева, Астана


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