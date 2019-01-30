Назарбаев поручил провести налоговую амнистию для физлиц

В случае оплаты гражданами суммы основного долга им спишут пеню.

На расширенном заседании правительства глава государства поручил провести налоговую амнистию для физических лиц, передает корреспондент Zakon.kz.

"Теневая экономика получается из-за того что мы с наличными работаем. Порог обналичивания юрлицами денежных средств в банках установить предельный - порог изучить надо с Нацбанком. Крупные покупки не должны идти наличными: автомашины дома и так далее. Там скрыто все!" - сказал Назарбаев.

По его словам, на сегодня 1,3 млн физлиц имеют задолженность перед бюджетом по налогам на транспорт, имущество и землю. Это более 17 млрд тенге, из которых 5 млрд приходится на начисленные пени.

"Я уже говорил и поручил правительству провести налоговую амнистию для физических лиц, предусматривающую вот эту пеню 5 млрд (списать), если заплатит основной налог", - заключил Назарбаев.

Оксана Скибан, Астана

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