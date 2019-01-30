Казахстанцы одержали победы во всех играх.

Команда "Рахат Фитнес" выиграла второй тур Европейской юношеской лиги U-14 по баскетболу, передает Zakon.kz.

Игры второго тура Европейской юношеской баскетбольной лиги в возрастной категории U-14 прошли с 24 по 27 января в литовском городе Биржай. Во всех встречах наши ребята из команды "Рахат Фитнес" одержали победу.

Результаты прошедших игр:

"Рахат Фитнес" - "Олимпиец" (Пермь, Россия) - 48:44

"Рахат Фитнес" - "Тринта" (Москва, Россия) - 48:41

"Рахат Фитнес" - "Цмоки-Минск" (Минск, Беларусь) - 67:38

"Рахат Фитнес" - СКМ "Драконай" (Вильнюс, Литва) - 55:48

"Рахат Фитнес" - "Сиена сити" (Иена, Германия) - 63:42

По итогам турнира в символическую пятерку лучших игроков вошли Айстраханов Роман и Марголин Данила.

Состав команды:

1. Калымбетов Диас

2. Марголин Данила

3. Айстраханов Роман

4. Ермаков Александр

5. Серикбай Акан

6. Марголин Ярослав

7. Буру Буракалп

8. Золотухин Егор

9. Сайлаухан Тимур

10. Абилов Эмир

11. Дмитриев Егор.

12. Живов Валерий

Тренер Золотухин Александр Николаевич.

Третий тур Европейской юношеской баскетбольной лиги пройдет с 21 по 24 марта в польском городе Комаров.

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