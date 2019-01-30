Назарбаев: Самое главное – это социальные вопросы

Президент провел совещание с акимами областей и городов Алматы, Астаны, Шымкента.

Обращаясь к главам регионов, Президент Казахстана подчеркнул, что повышение качества жизни и благосостояния населения является основной обязанностью государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Самое главное – это социальное вопросы, тарифы на коммунальные услуги, цены на продукты первой необходимости, лекарственные средства Все данные аспекты должны быть на вашем особом контроле, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отдельно остановился на вопросах обеспечения бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства до завершения отопительного сезона, а также безопасности и предотвращения рисков подтопления в преддверии паводкового сезона.

- В прошлом году произошло много аварий, нельзя допустить их повторения. Важно оперативно реагировать на угрозы природного характера и принимать соответствующие превентивные меры. В Урджарском районе Восточно-Казахстанской области почти 800 человек и 280 машин застряли в снегу. Мы не должны подвергать людей опасности. Ликвидация последствий чрезвычайных происшествий обходится в разы дороже, чем их профилактика, - сказал Президент Казахстана.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев отметил необходимость оперативного реагирования на жалобы и обращения граждан, в том числе путем создания "безбарьерных" форматов взаимодействия.

Глава государства обратил внимание присутствующих на необходимость работы с активной молодежью, которая является главной движущей силой позитивных изменений в стране.

- Я недавно встречался с молодежью. В ваших регионах есть замечательные молодые люди. Если вы хоть один раз соберете их и поговорите, то услышите много дельных предложений. Нужно привлекать таких активных представителей к работе, учить на их примере других, - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев указал акимам областей и городов республиканского значения на их ответственность в обеспечении личной безопасности граждан и общественного правопорядка в регионах.

- Мы запустили реформу правоохранительной системы. Наделили вас правом назначать начальников департаментов полиции и ставить задачи по обеспечению правопорядка и профилактике правонарушений. Вы наравне с ними отвечаете за порядок на местах, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана отдельно остановился на необходимости своевременного обеспечения весенне-полевых работ техникой, семенами, удобрениями и горюче-смазочными материалами, а также решения долговых проблем некоторых крупных сельхозтоваропроизводителей.

В завершение Нурсултан Назарбаев поручил Администрации Президента обеспечить контроль за реализацией всех поставленных сегодня задач.

Все новости по теме читайте здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!