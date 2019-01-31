Российская журналистка провела два дня в тренировочном лагере казахстанского боксера

На телеканале “Бокс ТВ” вышла передача про панчера Али Балоева.

Российский телеканал “Бокс ТВ” выпустил передачу “Лица” с казахстанским боксером-профессионалом Али Балоевым (8-0-0, 7 КО), передает Zakon.kz.

Ведущая Екатерина Березовая провела два дня в тренировочном лагере спортсмена, вместе с которым посетила горнолыжную базу Чимбулак, боксерский зал и конезаводческую ферму, во всей красе оценив колорит Казахстана.

Звезда крузервейта Балоев рассказал о своих планах в боксе и увлечениях за пределами ринга.

В съемках приняли участие казахстанская чемпионка мира в двух весовых категориях Фируза Шарипова, ее менеджер Сергей Завилейский, менеджер Балоева Руслан Алиев и его тренер Сагатбек Мусаханов.

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