Абаев раскрыл основной месседж президента на расширенном заседании

Министр прокомментировал ряд высказываний главы государства.

Министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев поделился мнением о расширенном заседании Правительства с участием главы государства, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"В ходе своего выступления Президент сказал фразу: "Два показателя - доходы и качество жизни я объявляю главными критериями эффективности государства". Пожалуй, в этой фразе заключается ключевой месседж главы государства. Поэтому основное внимание было уделено экономическому блоку и развитию регионов. Очень важно, что Президент сделал акцент на повышении эффективности кредитования бизнеса. Это значит, что кредиты будут выдаваться только тем компаниям, которые смогут доказать свою состоятельность. По сути, это приведет реальный сектор экономики к очищению от компаний-однодневок", - сказал министр на программе "Открытый диалог".

Он также напомнил, что глава государства назвал главным приоритетом для Правительства и местных властей развитие собственного производства.

"Особенно это касается тех сфер, где у нашей страны есть все условия - и ресурсы, и кадры, и финансирование. Например, местное содержание в строительстве жилья - в 2019 году планируется построить 13 млн кв. метров жилья. И уже сейчас доля казахстанского содержания в строительстве составляет 77%. Но этот показатель нужно наращивать. Другой пример - сельское хозяйство. В этой отрасли у нас колоссальные конкурентные преимущества. И доклад Умирзака Естаевича показал, что у правительства есть четкое видение, в каком направлении нужно двигаться", - отметил Д. Абаев.

Он также подчеркнул, что, прежде всего, благодаря цифровым технологиям, будет развиваться точное земледелие.

"Уже сейчас сельскохозяйственные полигоны показывают высокую урожайность, помимо этого планируется увеличить долю орошаемого земледелия. В целом, Президент дал четко понять, что казахстанское село не должно оставаться на обочине экономического развития. Именно поэтому, были подняты вопросы обеспечения села чистой питьевой водой, качественным дорогами и новыми рабочими местами. Резюмируя выступление главы государства, можно сказать, что Правительству дан четкий ориентир дальнейших преобразований, поставлены конкретные индикаторы эффективности, главный из которых - удовлетворенность населения", - заключил министр.

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