Все больше казахстанцев не хотят вступать в брак

У всех на это свои причины.

В Казахстане растет число холостяков и незамужних женщин, и вступать в брак эти люди не спешат по разным причинам. Одни строят карьеру, другие ищут подходящего спутника жизни. Но во всех случаях люди не привыкли ориентироваться на возраст, стирая пороги, навязанные стереотипами, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

В свои 40 лет павлодарец Олег ни разу не был женат. И в отсутствии семейной жизни он видит только плюсы.

Олег Чегодаев:

"Как было в кино "Девчата", когда она говорила: хочу - ем халву, хочу – не ем халву. Не знаю, как это сейчас прозвучит, но живешь, не заморачиваясь. Что хотел себе, то и позволил".

Позволительная роскошь быть одному - сами холостяки называют "свободой". И это убеждение, как правило, приходит с возрастом.

Зарина Штеер, психолог:

"До 30 лет человек больше живет с таким глаголом "должен" - я должен. Мы должны получить образование, школу закончить, создать семью. Мы очень много делаем именно того, что мы должны. После 30 у человека просыпается такой глагол, который называется "хочу". Поэтому очень часто именно после 30 люди начинают делать то, что они хотят".

Новые тенденции формируют и новую статистику. В Казахстане сегодня больше 40% мужчин, достигших брачного возраста, одиноки. До сих пор не вступили в брак и 28% женщин, которые пренебрегают устаревшими стереотипами.

Марат Башимов, социолог:

"Многие ставят карьеру на первое место, потому что им надо зарабатывать деньги. Они хотят именно в этот период пройти все определенные тяготы. Карьеру сделать. Женщины сейчас особенно, потому что у нас равенство полов, это играет важную роль, потому что сейчас женщины тоже материально независимы".

У независимых и сильных критерии при выборе семейного партнера тоже свои, соответствовать которым среднестатистическому мужчине непросто. Да и представители сильной половины человечества с годами о женитьбе начинают задумываться все чаще.

Олег Чегодаев не считает себя закоренелым холостяком. Мужчина признался, что когда-нибудь и он тоже, вероятнее всего, обзаведется семьей. И это должен быть тот случай, когда о сделанном выборе жалеть не придется.

Олег Чегодаев:

"Считается семья – не потому, что у вас там любовь-морковь, а то, что для тебя значит семья. Тебе нужно продолжение рода. Вообще ведь на этом все завязано. Чарли Чаплин стал отцом в 70 лет. Поэтому времени у меня еще много".

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