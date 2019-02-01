Россиянин пытался пройти через казахстанскую границу нелегально

Гражданину РФ закрыт въезд в Казахстан.

На участке пограничной заставы "Убаган" Костанайского пограничного отряда задержан нарушитель, перешедший границу с территории Российской Федерации. Об этом сообщила Погранслужба КНБ, передает Zakon.kz.

"Прошедшей ночью около 22:30 часов на участке пограничной заставы "Убаган" дал сработку один из датчиков сигнализационного комплекса "Радио Барьер", что подразумевало под собой прибытие в страну "незваного гостя". Тревожная группа выдвинулась к границе и обнаружила следы человека, ведущие со стороны РФ в тыл нашей страны. В 23:15 часов с использованием приборов ночного видения и тепловизоров был задержан Российский гражданин 1989 года рождения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за два дня до этого в подразделении пограничного контроля "Акбалшык авто" этот же человек не был пропущен через границу по причине нахождения в списках лиц, которым "закрыт въезд в РК".

Об инциденте были проинформированы правоохранительные органы и оперативные дежурные по Курганскому и Тюменскому пограничным участкам ФСБ РФ.

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