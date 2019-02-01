В Алматы таксистам разъясняют, как пользоваться ККМ

Использовать эти аппараты необходимо с 1 апреля 2019 года.

В Алматы проводятся масштабные меропрития по разъяснению изменений в части налогового законодательства по применению контрольно-кассовых машины с функцией фиксации или передачи данных при денежных расчетах. Об этом сообщили в Управлении государственных доходов по Алатаускому району, передает Zakon.kz.

Использовать эти аппараты необходимо с 1 апреля 2019 года.

"На территории Алатауского района совместно со специалистами аппарата акима и УВД проведены рейдовые мероприятия, в ходе которых проведена разъяснительная работа и розданы извещения и памятки с пошаговым алгоритмом регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и контрольно- кассовых машин с функцией передачи данных, физическим лицам получающих доходы от деятельности такси. Предоставляется возможность провести добровольную регистрацию индивидуального предпринимательство и регистрации контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных", - рассказали в управлении.

Кроме того, разъясняется, что с 2019 года введен новый вид налогового режима для самозанятых граждан - Единый совокупный платеж (ЕСП).

Платеж предназначен для таких категорий как работники личного подсобного хозяйства; неоплачиваемые работники семейных предприятий; предприниматели, не имеющие работников, с оборотом менее 1175 МРП в год.

"Также праве признать себя плательщиками единого совокупного платежа физические лица которые, осуществляя предпринимательскую деятельность, не используют труд наемных работников", - отметили в ведомстве.

ЕСП применяется для следующих видов деятельности:

- оказание услуг исключительно физическим лицам;

- реализация исключительно физическим лицам сельскохозяйственной продукции личного подсобного хозяйства собственного производства.

Для применения единого совокупного платежа сумма полученного дохода за календарный год не должна превышать 1 175-кратный размер месячного расчетного показателя.

"Если за свои услуги или продукцию вы получаете менее 1 175 МРП в год, то вы вправе применять данный режим. Также для применения режима на основе единого совокупного платежа регистрация в качестве индивидуального предпринимателя не требуется, произведенный платеж признает физическое лицо плательщиком ЕСП", - пояснили налоговики.

Не признаются плательщиками единого совокупного платежа:

- лица, осуществляющие виды деятельности на территории коммерческих объектов недвижимости, включая торговые объекты, используемых в предпринимательской деятельности;

- лица, предоставляющие в аренду имущество, за исключение жилища;

- лица занимающиеся частной практикой;

- иностранцы и лица без гражданства, за исключением оралманов;

- лица, имеющие государственную регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя;



Ежемесячный размер единого совокупного платежа составляет:

1 МРП - для физических лиц, проживающих в городах республиканского значения, столице и областного значения;

0,5 МРП-для физических лиц, проживающих в других населенных пунктах.

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