Собака помогла найти подозрительные монеты на границе с Россией

Задержанного передали в районный отдел полиции.

На погранконтроле "Кайрак авто" Костанайского погранотряда служебная собака "Мая" помогла задержать 50-летнего гражданина Казахстана, следовавшего в Россию на грузовике Volvo, передает Zakon.kz со ссылкой на ПС КНБ РК.

При личном досмотре в папке с документами обнаружены две монеты номиналом 100 тенге, которые были облеплены, предположительно, семенами мака (средством растительного происхождения, темно-зеленого цвета, со специфическим запахом).

Мужчину передали в РОП Карабалыкского района.

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