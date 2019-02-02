10 невероятных вещей, которые люди вживили в свое тело

Среди нас ходят люди с магнитами в кончиках пальцев и LED-лампочками под кожей.

Киборги уже больше не научная фантастика. Сложные чипы и импланты с сенсорными технологиями, которые объединяют человека и машину, - новая реальность. Среди нас ходят люди с магнитами в кончиках пальцев и LED-лампочками под кожей. Перед вами - десятка невероятных примеров слияния человеческих тел и технологий.

1. Художница с сейсмочувствительным магнитным чипом

Испанская авангардная художница и хореограф Мун Рибас захотела использовать силу технологий, чтобы лучше чувствовать землю, поэтому вживила себе в районе локтевого сгиба подкожный имплант, который соединяется с мобильным приложением на ее iPhone и отслеживает сейсмическую активность. Когда происходит землетрясение, ее имплант вибрирует в соответствии с силой толчков, и она переводит это ощущение вибрации на язык танца.

"Планета движется, постоянно сотрясаясь и перемещаясь каждый день, - говорит она. - Я подумала, что будет здорово интерпретировать масштабные природные движения планеты по-другому".

2. Парень, который пересадил себе на руку ухо

Художник и создатель перформансов Стеларк (Stelarc) мечтал однажды превратить свое тело в удаленный звуковоспринимающий прибор, который мог бы передать свое звуковое окружение другим людям по всему миру. В прошлом году он перенес операцию по пересадке на левую руку уха, выращенного из клеток. Он планирует подключить ухо к интернету и оснастить маленьким микрофоном, который мог бы по беспроводной связи передавать аудиоинформацию с руки всему миру.

3. Гик с криптографическим ключом, вживленным в руку

Сначала Амаль Граафстра хотел всего лишь перестать носить с собой кучу ключей. Но недавно основатель биохакерской компании Dangerous Things разработал имплант, который соединяет его биологическую и электронную сущность. Он вживил в запястье маленький чип, совместимый с технологией ближней бесконтактной связи (NFC), который содержит криптографические ключи. Теперь он может использовать собственное тело для дешифрования файлов и двухфакторной аутентификации. Амаль считает, что эту же технологию можно использовать в качестве электронного кошелька или проездных билетов. "Способность владеть своими личными данными вместо того, чтобы всем владел Facebook, сводится к криптографии", - считает изобретатель.

4. Дальтоник с антенной в голове, которая улавливает цвет

Художник и киберактивист Нил Харбиссон не может видеть цвет, но благодаря антенне, вживленной в его голову, он может слышать его. Антенна соединяется с чипом, который переводит улавливаемый камерой цвет в звук, преобразовывая его в разные частоты, вибрирующие внутри черепа. Антенна даже позволяет Харбиссону воспринимать цвета за пределами обычного человеческого спектра, например в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах. По словам активиста, антенна стала постоянной частью его тела, и он с ней даже на фотографиях в документах.

5. Продавец с вживленными наушниками

Биохакер и продавец Рич Ли из Юты хотел иметь возможность слушать музыку украдкой. В 2013 году он имплантировал постоянные наушники: ему вживили маленькие магниты под кожу козелков ушных раковин. Он может проигрывать музыку через плеер, соединенный с отдельной электромагнитной катушкой у него на шее. Это создает электромагнитное поле, импланты вибрируют и воспроизводят музыку. Но это было лишь начало. "Я хочу использовать это с GPS на смартфоне, чтобы ориентироваться в городах, когда хожу пешком. Я планирую подсоединить это к какому-нибудь направленному микрофону (возможно, замаскированному под пуговицу рубашки или еще что-то), чтобы слышать разговоры в другом конце помещения", - говорит Рич. Неизвестно, усовершенствовал ли он уже свои необычные наушники. Впрочем, его теперь занимают другие части тела. В 2014 году он представил Lovetron9000 - имплант, который, как он надеется, превратит его гениталии в бионический вибрирующий пенис.

Профессор Ли Бергер держит копию черепа недавно открытых древних человекоподобных существ, названных Homo naledi, во время презентации в Йоханнесбурге.

6. Фотограф с камерой в черепе

Для многих фотографов камера - это продолжение их самих. Для фотографа и профессора Университета Нью-Йорка Вафаа Билала это так в буквальном смысле. Для проекта под названием "3rd I" (дословно - "третий я", перифраз "third eye" - "третий глаз") Билал вживил себе в затылок камеру. Посетители Арабского музея современного искусства в Катаре могли смотреть прямую трансляцию из снимков моментов его собственной жизни, которые даже сам Билал не видел. Тем не менее проект не обошелся без неприятных осложнений: через несколько месяцев из-за проблем со здоровьем часть камеры пришлось удалить.

7. Биохакер с Bluetooth-чипом, считывающим и передающим температуру тела

В 2013 году биохакер Тим Кэннон вживил себе громоздкий чип с технологией передачи данных Bluetooth в руку, чтобы отслеживать температуру тела. Имплант мог считывать данные тела Кэннона и передавать их на любое устройство на базе операционной системы Android. Это позволяло запрограммировать мобильный телефон так, чтобы он мог получить СМС-сообщение, если у него высокая температура. С тех пор импланты стали гораздо меньше, и Кэннон, директор компании по производству имплантов, продолжает думать над тем, как можно объединить человеческое тело и технологии.

8. Солдаты с чипами в мозге

Исследовательское подразделение Минобороны США DARPA надеется, что однажды сможет исцелять военные травмы, имплантируя в мозг солдатам чипы, способные напрямую пресекать мозговые импульсы, которые вызывают посттравматический синдром. Тем временем агентство уже начало имплантировать временные тестовые устройства в мозг волонтерам, которые и так ложатся на операции на мозге. В течение следующих нескольких лет агентство рассчитывает разработать перманентный чип.

9. Профессор и его жена с имплантами, благодаря которым они чувствуют движения друг друга

Кевин Уорвик - крестный отец движения биохакеров. В 1998 году Уорвик, профессор кибернетики в Университете Рединга, стал первым в мире киборгом: в его левую руку вживили радиочастотный идентификационный чип, который позволял ему открывать двери и включать свет. Позже он вживил в руку чип, соединенный с нервной системой, который позволял в буквальном смысле подсоединить его тело к компьютеру и, например, двигать роботизированной рукой на другом континенте, всего лишь двигая собственной рукой.

Уорвик вживил аналогичный чип в руку своей жене Ирене. Импланты соединили их друг с другом, и каждый раз, когда кто-то из супругов двигает рукой, второй чувствует импульс. "Это был первый раз, когда мозг одного человека непосредственно передавал сигналы в мозг другого человека. Мы могли общаться, не разговаривая".

10. Любая женщина с внутриматочным контрацептивом

Конечно, женщины - это настоящие биохакеры. Около 10% женщин в США используют внутриматочный контрацептив - маленький Т-образный кусок металла или пластика, который эффективно контролирует биологические процессы в организме. "Я могу разблокировать телефон движением руки. Это забавный трюк для вечеринки. Но внутриматочная спираль дает мне гораздо более ощутимое чувство контроля, и это гораздо более важная часть моей кибержизни", - написала активистка Роуз Эвелет в Real Future.

Источник: Bigpicture.

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