Индекс доллара снижается, рубль растет, а нефть дорожает.

Нацвалюта продолжает игнорировать внешний позитив, демонстрируя несущественные движения при невысокой торговой активности игроков рынка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Ассоциацию финансистов Казахстана.

В четверг, 31 января, по итогам торговой сессии на KASE курс американского доллара снизился на 45 тиынов до 380,06 тенге, а курс российского рубля вырос на пять тиынов до 5,81 тенге. При этом объемы торгов составили 196,8 млн долларов и 16,0 млн рублей соответственно. Таким образом, за январь доллар подешевел на KASE на 1,1% (4,14 тенге) с 384,20 тенге за доллар. При этом рубль вырос на 4,9% (27 тиынов) с 5,54 тенге за рубль на фоне более сильного движения пары USDRUB на Московской бирже (-6,8% за месяц).

На текущей утренней сессии пара USDKZT (10:35 AST) торгуется на уровне 381,40 тенге за доллар, что на 1,34 тенге выше средневзвешенного курса закрытия предыдущей сессии.

Тем временем внешний фон для тенге остается позитивным – индекс доллара снижается, рубль растет, а нефть дорожает

По итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС США приняла решение сохранить ключевую ставку на уровне 2,25%-2,50%. При этом риторика регулятора заметно смягчилась в сопроводительном письме. В частности, ФРС заявила, что будет "терпеливой" в отношении любых будущих изменений процентных ставок.

Нефтяные котировки также растут при соответствующем снижении индекса доллара США. Так, стоимость барреля эталонной нефти марки Brent вчера выросла на 0,57% до 61,67 долларов США, а на данный момент Brent торгуется за 62,15 долларов США за баррель (+0,78%). Также поддержку нефтяным ценам оказали заявления министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о снижении добычи нефти в королевстве "значительно ниже" утвержденного в рамках соглашения ОПЕК+ уровня. Лимит добычи для саудитов составляет 10,33 млн баррелей в сутки, а Халид аль-Фалих заявил, что уровень добычи в феврале снизится до 10,1 млн б/с.

30 января НБРК разместил недельные ноты на 393,0 млрд тенге под 8,85% годовых и тем самым удовлетворил спрос со стороны рынка в полном объеме. Тем временем задолженность НБРК по выпущенным нотам немного выросла и находится вблизи 4,0 трлн тенге.

Тогда же, в среду фондовый рынок страны закрылся в "зеленой" зоне: индекс KASE вырос на 0,1% до 2 268,51 пунктов. При этом объем сделок с акциями снизился относительно предыдущего торгового дня более чем в два раза и составил 72,0 млн тенге. Лидерами по росту стоимости стали долевые бумаги KAZ Minerals (+1,23%) и Народного банка (+1,19%). Акции Казахтелеком в ходе торгов упали в цене на 1,89% к закрытию сессии.

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