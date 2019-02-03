Кадровые назначения в Казахстане за неделю

Назначения произошли как в центральных, так и в региональных органах власти.

Уходящая неделя оказалась богатой на кадровые ротации, которые произошли как в центральных, так и в региональных органах власти, сообщает Казинформ.

Алексей Калайчиди назначен заместителем министра внутренних дел РК.

Алексей Калайчиди родился 3 января 1963 года. С 2008 года работает в Администрации Президента: инспектором, заведующим сектором, заместителем заведующего Отделом правоохранительной системы.

С июня 2016 года распоряжением Главы государства был назначен заведующим отделом правоохранительной системы.

Серик Сапиев назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Серик Сапиев родился в 1983 году в Карагандинской области. В бокс пришел в 1998 году. Двукратный чемпион мира (2005, 2007). Двукратный чемпион Азии (2007, 2009). Двукратный серебряный призёр чемпионата мира 2009, 2011 годов. Победитель Азиатских игр (2010). Обладатель медалей и призов ряда крупных турниров. Один из наиболее титулованных боксёров Казахстана. Победитель олимпийских игр 2012 года в Лондоне. 28 февраля 2017 года Центральная избирательная комиссия РК зарегистрировала С. Сапиева депутатом Мажилиса Парламента РК на основании постановления бюро политического совета партии "Нұр Отан".

Сакен Мусайбеков избран генеральным секретарем Национального олимпийского комитета.

Сакен Мусайбеков родился в 1967 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, Казахскую государственную академию управления.

В разное время он занимал должности помощника председателя Мажилиса Парламента РК, советника министра государственных доходов РК, директора административного департамента Министерства финансов РК, заместителя генерального директора РГП "Казахавтодор" Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК, руководителя аппарата Министерства финансов РК, вице-министра транспорта и коммуникаций РК. В феврале 2015 года был назначен вице-министром культуры и спорта Республики Казахстан.

Кайрат Ахметов назначен акимом города Костаная.

К. Ахметов родился в 1965 году, в 1987 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "агроном". В разные годы работал на различных должностях в сфере сельского хозяйства, акимом Мендикаринского, Федоровском, Костанайского районов Костанайской области.

В Северо-Казахстанской области сменились акимы двух районов.

Главой Есильского района стал Ербол Сагдиев, Муратбек Абишев возглавил Жамбылский район.

Гульмира Утегенова назначена главой антимонопольного департамента по Кызылординской области.

Родилась в 1966 году. Окончила Карагандинский кооперативный институт по специальности "Товаровед", а также Московский международный университет бизнеса и информационных технологий по специальности "Экономист".

Трудовой путь начала товароведом в Жалаагашском районном союзе потребителей. С 1995 года занимала должность заместителя руководителя антимонопольного департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Кызылординской области.

Нурлан Джалгасбаев назначен руководителем департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по Акмолинской области.

Нурлан Джалгасбаев родился в 1980 году в Кызылординской области. В 2002 году окончил Казахско-турецкий университет им. Сулеймана Демиреля по специальности "экономика и менеджмент".

В течение 10 лет работал на различных должностях, в том числе главным специалистом, начальником отдела межрегиональной инспекции Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции по Костанайской и Северо-Казахстанской областям (2008 - 2012 годы), заместителем руководителя Антимонопольной инспекции по Костанайской области (2012 - 2014 годы), заместителем руководителя департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области.

Алмас Кулшинбаев назначен старшим тренером юношеской сборной Казахстана по футболу.

В качестве тренера А. Кулшинбаев дебютировал в 2008 году, возглавив дубль алматинского "Мегаспорта". Также он тренировал "Сункар" (Каскелен), "Спартак" (Семей) и "Жетысу" (Талдыкорган). Работал ассистентом старшего тренера молодежной сборной Казахстана U-21.

Двукратный победитель чемпионата мира "Алем Барысы" Айбек Нугымаров назначен директором колледжа транспорта в Семее.

Айбек Нугымаров родился 3 июня 1987 года - в селе Кундызды Абайского района ВКО. Он двукратный чемпион мира по казақ күресі (2008, 2010), чемпион Азии (2008), обладатель Кубка Мира (2011), неоднократный призер и победитель чемпионатов РК по казақ күресі и самбо (2012). Победитель турнира Президента Республики Казахстан "Қазақстан Барысы" (2013). Двукратный победитель турнира "Алем Барысы" 2017 и 2018 годов.

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