Париж поставил Мадуро ультиматум

В Париже заявили о готовности признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Франция признает главу Национальной ассамблеи Венесуэлы, провозгласившего себя лидером страны, Хуана Гуаидо законным президентом Венесуэлы, если о новых выборах не будет объявлено до вечера воскресенья, заявила министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо, сообщает РИА Новости.

"Выборы (Николаса) Мадуро были фарсом. Если до сегодняшнего вечера он не возьмет на себя обязательство по организации президентских выборов, мы будем считать господина Гуаидо законным президентом Венесуэлы", - приводит слова министра газета Figaro.

Спикер парламента Венесуэлы Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

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