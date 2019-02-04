"Барыс" сыграет с "Салаватом Юлаевым" в Уфе
Встреча состоится на стадионе "Уфа-Арена", вмещающем 8 070 зрителей.
Фото : sports.kz4 февраля 2019, 06:21
В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", пишет Sports.kz.
Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 20:00 по времени Астаны.
Встреча состоится на стадионе "Уфа-Арена", вмещающем 8 070 зрителей.
Отметим, что на данный момент "Барыс" занимает второе место на Востоке лиги и первое в дивизионе Чернышева, у команды Андрея Скабелки в активе 77 очков - 26 побед в основное время и по четыре в овертайме и серии буллитов, шайбы - 174:136.
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