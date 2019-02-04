Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

"Барыс" сыграет с "Салаватом Юлаевым" в Уфе

Встреча состоится на стадионе "Уфа-Арена", вмещающем 8 070 зрителей.

Фото : sports.kz4 февраля 2019, 06:21

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым", пишет Sports.kz.

Это противостояние пройдет сегодня и начнется в 20:00 по времени Астаны.

Встреча состоится на стадионе "Уфа-Арена", вмещающем 8 070 зрителей.

Отметим, что на данный момент "Барыс" занимает второе место на Востоке лиги и первое в дивизионе Чернышева, у команды Андрея Скабелки в активе 77 очков - 26 побед в основное время и по четыре в овертайме и серии буллитов, шайбы - 174:136.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты