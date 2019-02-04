Закончить дело Головкина. Алимханулы рассказали, как побить "Канело"

Алимханулы действительно хороший панчер.

Автор сайта Boxingnews24.com Майк Смит считает, что в будущем 25-летний казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (5-0, 2 КО) может разделить ринг с мексиканцем Саулем Альваресом (51-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

"С "регулярным" чемпионом WBA во втором среднем весе Саулем Альваресом Алимханулы придется трудно. Чтобы победить его, ему потребуется больше огневой мощи. Алимханулы действительно хороший панчер, но ему надо развить силу ударов в голову, чтобы был шанс на победу против таких парней", - пишет журналист.

"Канело" уже дважды дрался с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО). Первый бой закончился скандальной ничьей, а во втором Альварес выиграл решением большинства голосов судей.

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