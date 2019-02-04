Команда Казахстана по шорт-треку завершит сезон без лидера сборной

Абзал Ажгалиев не успеет восстановиться к чемпионату мира-2019.

Лидер сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев еще не оправился от травмы, из-за чего пропускает этапы Кубка мира, передает Zakon.kz.

В немецком Дрездене завершился очередной этап Кубка мира по шорт-треку. Сборная Казахстана не сумела завоевать награды. Лучший результат– 5 место, показала женская эстафетная команда. Также Мерсаид Жаксыбаев занял 9 место на дистанции 1000 метров, Анастасия Крестова стала 14-й на дистанции 1500 метров. На "коронной" для казахстанцев мужской дистанции 500 метров наши соотечественники занять высокие места не сумели.

Лидер команды Абзал Ажгалиев вынужден был пропустить соревнование.

"В конце декабря мы были на сборах в Москве. Во время тренировки Абзал носком конька попал в лодыжку правой ноги, после чего захромал. Мы его привезли на МРТ, которое показало, что в основании большеберцовой кости есть трещина. Потом мы прилетели домой. Спустя время я его вызвал на сбор, поскольку в российском Новогорске, где мы тренируемся, есть физиокабинет и можно получать физиолечение, оно входит в стоимость гостиницы", - пояснил главный тренер сборной Казахстана по шорт-треку Мадыгали Карсыбеков.

Абзал Ажгалиев недавно прошел обследование в российском институте травматологии (бывший Всесоюзный институт травмотологии).

"Специалисты сделали компьютерную томографию, сказали, что трещина еще не заросла, еще 4 недели нужно подождать. И если по истечении этого времени МРТ покажет, что трещины срослись, то можно будет начинать тренироваться", - рассказал Мадыгали Карсыбеков.

У спортсменов, выступающих в шорт-треке, осталось в этом году два больших соревнования – завершающий этап Кубка мира-2018/19 в итальянском Турине 8 февраля и чемпионат мира в болгарской Софии 8 марта.

"У нас такой вид спорта, если полтора месяца не тренировался, быстро наверстать невозможно. Поэтому в этом году Абзал к чемпионату мира не подойдет в нужной форме, потому что это соревнование уже через месяц будет. На следующий сезон мы его ждем", - пояснил Мадыгали Карсыбеков.

В текущем сезоне Кубка мира-2018/19 по шорт-треку Абзал Ажгалиев дважды поднимался на подиумы этапов на дистанции 500 метров. В канадском Калгари он выиграл серебряную медаль, а на этапе, прошедшем на Халык арене в Алматы в декабре, удостоился бронзовой награды. На данный момент он занимает 5 место в зачете дистанции 500 метров.

Альберт Ахметов

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