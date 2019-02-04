Караганда насытит рынок дешевыми овощами и фруктами

Для удобства фермеров и покупателей будет запущена торговая электронная площадка Цифровой Казахстан.

В шахтерской столице в рамках Плана нации – 100 конкретных шагов строят современный и самый крупный в Казахстане оптово - распределительный центр. Площадь территории 60 гектаров, передает пресс-служба акима региона.

Центр свяжет потоки "Север – Юг" страны для торговли сельхозпродукцией. Фермеры смогут продавать свою продукцию без посредников, а карагандинцы покупать дешевые овощи и фрукты круглый год , независимо от сезонных колебаний. Цена вопроса одного этапа строительства 10.5 млрд тенге.

- По поручению Президента и при государственной поддержке в Караганде реализуется проект строительства Оптово-распределительного центра. Здесь применены новейшие технологии складской логистики и онлайн-операций. Первый этап планируется завершить летом текущего года. Вторым этапом будет налажена переработка сельхозпродукции сказал заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров.

Уникальность площадки в том, что в крытых павильонах одновременно смогут поместиться 164 фуры. А все помещения ОРЦ будут проветриваться и отапливаться. Здесь уже возведены складские терминалы, климатические и сухие склады, камеры с разными температурным режимами. Кроме этого на территории будет таможенная зона и гостиничный комплекс.

- Мы воспользовались инструментами программы "Дорожная карта бизнеса". Получили субсидирование кредита. Здесь уже подведены все необходимые коммуникации, в том числе железная дорога, - отметил Наиль Мунасипов, коммерческий директор компании "Альфарух".

Для удобства фермеров и покупателей будет запущена торговая электронная площадка Цифровой Казахстан. Система позволит вести торговлю онлайн.

Благодаря инвестпроекту в Караганде будет создано 500 рабочих мест. В будущем эта цифра увеличится до 5000 тысяч.

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