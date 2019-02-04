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Президент посмертно наградил орденом погибшего инспектора "Охотзоопрома"

Указ вводится в действие со дня подписания.

Фото : inform.kz4 февраля 2019, 12:25

Нурсултан Назарбаев издал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром" орденом "Барыс" ІІІ степени, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Президент РК постановил за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Барыс" ІІІ степени Ницыка Петра Алексеевича - инспектора Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства и Нургалиева Ерлана Балгабековича (посмертно) - инспектора Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства.

Указ вводится в действие со дня подписания.

13 января на территории Нуринского района Карагандинской области около 18 часов в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" были обнаружены пять отстреленных туш сайгака. В ходе преследования были обнаружены два автомобиля марки Тоyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. При попытке задержать браконьеров один инспектор получил колото-резанные раны и перелом челюсти, второй инспектор - черепно-мозговую травму. Позже инспектор Ерлан Нургалиев скончался в больнице.

В результате комплекса следственных действий были установлены трое лиц, причастных к совершению данного тяжкого преступления. 21 января стало известно, что все они были задержаны в Кызылорде.


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