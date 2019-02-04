Президент посмертно наградил орденом погибшего инспектора "Охотзоопрома"

Указ вводится в действие со дня подписания.

Нурсултан Назарбаев издал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром" орденом "Барыс" ІІІ степени, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Указом Президент РК постановил за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом "Барыс" ІІІ степени Ницыка Петра Алексеевича - инспектора Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства и Нургалиева Ерлана Балгабековича (посмертно) - инспектора Центрального регионального филиала РГКП "ПО "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства.

Указ вводится в действие со дня подписания.

13 января на территории Нуринского района Карагандинской области около 18 часов в ходе рейдовых мероприятий инспекторами РГКП "ПО "Охотзоопром" были обнаружены пять отстреленных туш сайгака. В ходе преследования были обнаружены два автомобиля марки Тоyota Land Cruiser без регистрационных номеров, одну из которых удалось остановить. При попытке задержать браконьеров один инспектор получил колото-резанные раны и перелом челюсти, второй инспектор - черепно-мозговую травму. Позже инспектор Ерлан Нургалиев скончался в больнице.

В результате комплекса следственных действий были установлены трое лиц, причастных к совершению данного тяжкого преступления. 21 января стало известно, что все они были задержаны в Кызылорде.

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