275 алматинских семей получили неожиданный сюрприз

Мы старались создать свой жилой квартал, с собственными фишками - директор BI Development Almaty.

Ключи от своих новеньких квартир 275 алматинских семей получили раньше срока почти на 3 месяца. Со сдачей четвертой очереди жилого комплекса "Асыл Тау" проект завершился. Это первый комплекс BI Group в Алматы, который был начат в 2013 году. За эти годы ключи переданы в общей сложности 1 123 семьям, это 138 000 кв.метров жилья. Строить в срок - уже не основная цель компании, новый вызов - строить раньше срока, чтобы осчастливить новоселов!

Заместитель руководителя проекта Григорий Нешатаев рассказал о новом жилом квартале Алматы:

"Асыл Тау" расположен на огромной территории в 5.4 гектаров в Бостандыкском районе Алматы, по улице Егизбаева, выше Сатпаева. Это целый жилой квартал. Переменная этажность в 12-17 этажей способствует естественному освещению внутреннего двора. Просторная территория и периметральный способ застройки создают ощущение изоляции от городской суеты, а зеленый двор располагает к уютным вечерним посиделкам.

Директор BI Development Almaty Айдос Мукатаев рассказал об архитектурной концепции:

- Мы старались создать свой жилой квартал, с собственными фишками. Это огромная территория, гостевой и подземный паркинги, своя инфраструктура и даже есть детский сад во дворе. 1123 семьи будут жить в дружелюбной комфортной атмосфере. Также мы не оставляем жителей, наша служба BI Service Алматы будет поддерживать хозяйственный порядок, чистоту в подъездах и уют во дворах.

Холдингом BI Group в Алматы построено 5 комплексных жилых проектов: "Сезам", Gagarin Park, "Аманат", "Жаңа Жетісу" и "Асыл Тау". Это 2 700 квартир и 310 000 квадратных метров. Напомним, BI Group – многопрофильный инвестиционно-строительный холдинг с 24-летним опытом в индустрии, структуру которого составляют компании и дирекции в различных сферах строительства, девелопмента и инжиниринга.

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