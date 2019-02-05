Задолженность по оплате труда в размере 3,7 млрд тенге была погашена в 2018 году

Закрыты долги по зарплате перед 32 тысячами работниками.

Задолженность по оплате труда в размере 3,7 млрд тенге была погашена перед 32 тысячами работников в 2018 году благодаря работе министерства труда и соцзащиты. Об этом на заседании правительства рассказала вице-министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом в 2018 году госинспектора труда проведено 8 774 проверки, где выявлено 11 976 нарушений.

"Вопросы соблюдения трудовых прав работников, погашения задолженности по заработной плате на особом контроле министерства. Работа выстроена на выявление рисков по всем направлениям регулированиям трудовых отношений. В регионах с участием органов прокуратуры, госдоходов и юстиции действуют специальные штабы", - сообщила она.

В результате принятых мер в 2018 году погашена задолженность по оплате труда на сумму 3,7 миллиарда тенге перед 32 тысячами работниками. В целом в 2018 году госинспектора труда проведено 8 774 проверки, где выявлено 11 976 нарушений.

Основные нарушения: нарушение сроков выплаты зарплаты (20%), необеспеченность безопасных условий труда (20%), незаконное привлечение к работе и увольнение (14%).

"На предприятиях с иностранным участием также контролируется ситуация, на сумму 38 млн тенге наложено штрафов. По фактам нарушения требований охраны труда госинспекторами, правоохранительными органами направлены 1400 материалов, по которым возбуждено 98 уголовных дел", - добавила он.

По ее данным, результатом профилактического контроля условий труда становится снижение производственного травматизма в 2018 году на 6,6%.

Татьяна Ковалева, Астана

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