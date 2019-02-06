Ученые намерены систематизировать свод законов об использовании космоса

По словам ученых, они не будут разрабатывать какие-либо новые законы, а соберут все уже существующие правила и нормы, относящиеся к космосу.

Сотрудники четырех ведущих университетов разрабатывают свод законов о космическом пространстве, сообщается на сайте naked-science.ru.

По словам ученых из английского, американского и двух австралийских университетов, они не будут разрабатывать какие-либо новые законы, а соберут все уже существующие правила и нормы, относящиеся к космосу.

C развитием технологий и активным освоением космоса появляется все большая потребность в создании единого свода законов, касающихся космических исследований. Конечно, есть международные соглашения, такие как Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства 1967 года, но по большей части сейчас не существует единого документа, в котором излагается, как странам и частным компаниям разрешено работать за пределами Земли.

Именно поэтому группа университетов работает над документом, который предварительно получил название "Руководство Вумера" (The Woomera Manual) в честь населенного пункта на юго-востоке Австралии. Этот масштабный проект планирует собрать, уточнить и упорядочить все существующие законы, касающиеся исследования и освоения космоса и связанной с ним милитаризации.

Команда, состоящая из сотрудников Университета Аделаиды, Университета Нового Южного Уэльса в Канберре, Университета Эксетера и Юридического колледжа Университета Небраски, уже приступила к работе. Их первая встреча в США, которая пройдет с 24 февраля по 28 февраля в Линкольне, штат Небраска, нацелена на расширение перспектив и идей, которые определят готовый документ, который, как ожидается, будет опубликован в 2020 году.

По словам Джека Берда (Jack Beard), профессора юридического факультета Университета Небраски, бумага "станет окончательным документом по военному праву и законодательству в области безопасности космоса" и будет опираться на знания десятков экспертов в области права и космической деятельности со всего мира.

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