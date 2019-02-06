В аэропортах Астаны и Алматы идет задержка рейсов

В основном проблема возникает с прибывающими рейсами.

Согласно данным на электронных табло аэропортов Астаны и Алматы, имеется задержка рейсов, передает Zakon.kz.

Так, в аэропорту Астаны по состоянию на 12.15, наблюдается задержка более 10 прибывающих рейсов: Air Astana - из Алматы, Усть-Каменогорска, Актобе, Петропавловска, Тараза, Атырау, Кызылорды, Санкт-Петербурга. У Bek Air задержка прибывающих рейсов из Алматы, Кызылорды, Шымкента, Атырау. У авиакомпании SCAT задерживается рейс из Актобе.

Задерживается вылет из Астаны в Алматы, Шымкент, Атырау.

В аэропорту Алматы по состоянию на 12.20 задерживается прилет более 15 рейсов. Так, у авиакомпании Air Astana идет задержка рейсов из Астаны, Шымкента, Павлодара, Бишкека, Атырау, Нью Дели, Ташкента, Москвы, Дубаи, Баку, Санкт-Петербурга, Франкфурта. У Bek Air задерживается рейс из Астаны, у SCAT - из Шарм-Эль-Шейха.

На вылет по данным электронного табло аэропорта задержек нет.

"Обращаем ваше внимание на то, что несмотря на сильный снегопад, Международный аэропорт Алматы работает в штатном режиме, взлетно-посадочные полосы оперативно очищаются от снега, техники, в том числе для диайсинга лайнеров", - сообщили утром 6 февраля в аэропорту.

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