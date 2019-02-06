Закрыта дорога через новый перевал Кордай в Жамбылской области

Ночью из-за понижения температуры и метели было закрыто одно из направлений автодороги, которая пролегает через Жуалынский район.

В Жамбылской области из-за бурана закрыта дорога через новый перевал Кордай на автомагистрали "Западная Европа-Западный Китай", передает Zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

ДЧС Жамбылской области перешел на усиленный вариант несения службы. Специалисты заверили, что в случае заносов автомобилей, путников на дороге не бросят. В области 16 пунктов обогрева, которые расположены на дорогах республиканского и областного значения.

Ночью из-за понижения температуры и метели было закрыто одно из направлений автодороги, которая пролегает через Жуалынский район.

Алибек Абсатов, главный специалист отдела ДЧС Жамбылской области:

- По направлению автодороги "Алматы - Ташкент - Термез" 536-593 километре ночью в 03:30 было приостановлено движение всех автотранспортных средств. На месте работали 2 единицы техники с 5 сотрудниками ДЧС. В данное время дорога открыта, передвигается автотехника. В диспетчерскую службу обращений за помощью не было.

В данный момент работы ведутся, всё находится под контролем.

Асия Ермекбаева, начальник метеопрогнозов филиала РГП "Казгидромет":

- На 7-8 февраля будет наблюдаться местами снег, туман. Температура ночью 15-20, на севере области 25-30 мороза, на юге 10 мороза, днём 7-12, местами 15 мороза. Начиная с 9 февраля будет наблюдаться повышение температуры воздуха.

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