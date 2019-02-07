На 8 февраля в Астане отменили занятия для учеников первой смены

В школу не пойдут ученики всех классов, и студенты колледжей 1-2 курса.

Фото : Gorod-che.ru

Управление образования Астаны известило об отмене занятий 8 февраля для учащихся первых классов, передает Zakon.kz. "08.02.2019 года в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0-11(12) классов первой смены, а также для студентов 1-2 курса колледжей отменяются", - сообщили в ведомстве. Синоптики распространили штормовое предупреждение на 8 января в связи с сильным морозом - 35-37 градусов.

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