За последние восемь лет объем кредитования банками в Казахстане уменьшился в четыре раза

В 2011 году было 448 млрд, в 2018 году 112 млрд.

За последние 8 лет, начиная с 2011 по 2018 годы, объем кредитования банками уменьшился в 4 раза. Такие данные привел сегодня на расширенном заседании вице-министр сельского хозяйства Берик Бейсенгалиев, передает корреспондент Zakon.kz.

В 2011 году было 448 млрд, в 2018 году 112 млрд. Но при этом финансирование за счет средств группы КазАгро повысилось ровно тоже в 4 раза - с 93 млрд до 385 млрд.

Но КазАгро один, он не может восполнить потери, которые сегодня произошли из-за банков второго уровня, поэтому в целом в аграрном секторе финансирование уменьшилось, - отметил вице-министр.

Чтобы исправить текущую ситуацию, в целях расширения доступа фермеров к ресурсам. КазАгро сейчас активно фондирует банки. Только за 2018 год 132 млрд КазАгро фондировал банки второго уровня, и за счет этого банки профинансировали более 6 тыс. товаропроизводителей. В 2017 году эта цифра была порядка 89-90 млрд.

Татьяна Ковалева, Астана

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