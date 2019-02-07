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В СКО снова закрыты дороги по всем направлениям

Причиной стали сильные морозы.

Фото : pixabay.com7 февраля 2019, 21:09

В Северо-Казахстанской области закрыли дороги по всем направлениям, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Служба 112 предупредила североказахстанцев о закрытии дорог по всем направлениям из-за сильного мороза.

По прогнозам синоптиков, ночью похолодает до минус 40 градусов. Сейчас столбик термометра в Петропавловске опустился до минус 34 градусов. Температура воздуха ощущается как минус 44.

Завтра в области ожидается мороз и усиление ветра до 25 метров в секунду.


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