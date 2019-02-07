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Сборная Казахстана по хоккею победила Южную Корею во втором матче Кубка Наследия

Это вторая подряд победа казахстанской команды на турнире.

Фото : pxhere.com7 февраля 2019, 22:55

Сборная Казахстана по хоккею одержала вторую подряд победу в Кубке Наследия, сообщает Vesti.kz.

На турнире, который проходит в Южной Корее, казахстанцы разгромили хозяев со счетом 5:1.

Заброшенными шайбами в составе сборной Казахстана отличились: Антон Некряч (дубль), Артем Лихотников, Дмитрий Быков и Эмиль Нургалиев. Ворота команды защищал Сергей Кудрявцев.

В первом матче Кубка Наследия сборная Казахстана обыграла Японию. Завтра, 8 февраля. подопечные Юрия Михайлиса встретятся с Латвией. Начало матча в 12:30 по времени Астаны.

Это второй состав сборной Казахстана. Основной же под руководством Андрея Скабелки в составе "Барыса" готовится к последним матчам в регулярном чемпионате КХЛ, а затем будет играть в плей-офф.

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Казахстан - Южная Корея 5:1

Голы: Некряч, 12 (1:0); Лихотников, 32 (2:0); Быков, 34 (3:0); Нургалиев, 36 (4:0); Некряч, 56 (5:0)


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