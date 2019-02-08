Школьные занятия отменены в нескольких городах

Сильные морозы не отступают.

В нескольких городах Казахстана 8 февраля из-за морозов отменены школьные занятия, сообщает Zakon.kz.

В Астане отменены занятия для учащихся 0-11(12) классов первой смены, а также для студентов 1-2 курса.

В Караганде занятия отменяются в 0-11 классах первой и второй смены

В Павлодаре температура минус 36°. Отменены занятия учащихся 1-11 классов первой смены.

В Костанае дома остаются ученики 0-5 классов. За окном минус 26°.

В Кокшетау сильный мороз до 35-40°. Занятия отменены для учащихся 0-11 классов.

В Усть-Каменогорске минус 36°. Отменены занятия для учащихся 1-11 классов первой и второй смен, а также 1-2 курсов коллеждей. В Семее отменены занятия учащихся 1-11 классов обеих смен, а также 1-2 курсов колледжей.

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